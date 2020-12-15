Куала-Лумпур, , 15:02 — REGNUM Агентство морской безопасности Малайзии предотвратило попытку контрабанды более двух тонн наркотиков, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что партию метамфетамина обнаружили на небольшой лодке, которая была перехвачена. При приближении патруля судно попыталось скрыться.

При обыске выяснилось, что на корабле находилось 2118 килограммов метамфетамина, который был упакован в китайские чайные пакетики.

По данным властей Малайзии, стоимость метамфетамина оценивалась в 26 млн долларов США. Однако они не уточнили, откуда был ввезен товар.

Напомним, синтетический метамфетамин или шабу — один из самых продаваемых наркотиков в Юго-Восточной Азии, Китае и Австралии.