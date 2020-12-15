Красноярск, , 14:52 — REGNUM В Красноярске в пятиэтажном доме на ул. Парашютной 15 декабря произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщили красноярские массмедиа, ссылаясь на информацию от очевидцев.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю ИА REGNUM сообщили, что в результате происшествия на Парашютной пострадали два человека, семеро — спасены силами пожарно-спасательных подразделений. Ещё 30 человек эвакуировались самостоятельно. О каком именно происшествии идёт речь, в ведомстве не уточнили, подчеркнув лишь, что не было возгорания.

Читайте также: В Рязани предотвращен взрыв газа в жилом доме