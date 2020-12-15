Уфа, , 14:24 — REGNUM Чиновники не знали о работе дома престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, в результате пожара в котором погибли 11 постояльцев. Об этом 15 декабря сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на своей странице в социальной сети.

На месте пожара. Башкирия Glavarb.ru

По ее словам, руководство этого заведения не посчитало нужным внести сведения в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая остаться невидимым для проверяющих органов.

Иванова попросила всех жителей посмотреть вокруг, поскольку возможно кто-то организовал подобные пансионаты в неприспособленных для этого домах.

По ее словам, сегодня любят говорить о том, что не нужно трогать бизнес. Но будет ли правильным оставлять без внимания такие объекты, задала она вопрос.

Иванова подчеркнула, что нужно срочно пересмотреть нормативное регулирование в этой сфере, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

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