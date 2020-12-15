Воронеж, , 14:19 — REGNUM Непогода ожидается в Воронежской области 15−16 декабря, предупреждение Воронежгидромета распространило ГУ МЧС по Воронежской области.

После снегопада Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации синоптиков, с 18:00 15 декабря и до 18:00 16 декабря на территории Воронежской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также прогнозируется гололед, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 декабря, на Воронежскую область обрушился мощный снегопад. По данным мэрии Воронежа, только за ночь с магистралей города было вывезено 1,3 тыс. кубометров снега.