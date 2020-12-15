Улан-Удэ, , 14:07 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошла коммунальная авария. Из-за прорыва на сетях проезжую часть на улице Бабушкина и бульваре Карла Маркса затопило водой. Об этом сообщают жители в соцсетях.

По словам очевидцев, поток воды идёт глубиной до 15 см. В комитета городского хозяйства администрации сообщили журналистам, что на место уже выехали аварийные бригады.

«Авария произошла на сетях канализации. В настоящее время выход воды прекратился, идёт её откачивание. После определения места порыва начнутся ремонтно-восстановительные работы», — передаёт сообщение пресс-службы комитета портал «Байкал-Daily».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили местных жителей о снегопадах и сильном ветре. Температура ночью местами по республике опустится до 36 градусов мороза.

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