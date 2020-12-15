Рязань, 15 декабря 2020, 14:17 — REGNUM Малолетний ребёнок утонул в колодце на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышгородский» в Вышгородском сельском поселение Рязанской области. Обстоятельства гибели мальчика 2017 года рождения проверяет прокурор Рязанского района, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе областного надзорного ведомства.
По предварительным данным, 10 декабря 2020 года мальчик находился на территории животноводческого комплекса вместе с родителями. Взрослые чистили коровник и в какой-то момент оставленный без присмотра ребёнок по неосторожности упал в выкопанную яму с водой. Мальчик захлебнулся.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.