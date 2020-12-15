Рязань, , 14:17 — REGNUM Малолетний ребёнок утонул в колодце на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышгородский» в Вышгородском сельском поселение Рязанской области. Обстоятельства гибели мальчика 2017 года рождения проверяет прокурор Рязанского района, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По предварительным данным, 10 декабря 2020 года мальчик находился на территории животноводческого комплекса вместе с родителями. Взрослые чистили коровник и в какой-то момент оставленный без присмотра ребёнок по неосторожности упал в выкопанную яму с водой. Мальчик захлебнулся.

«По результатам проверки при выявлении нарушений закона в деятельности сельхозпредприятия будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.