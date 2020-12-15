Черногорск, Хакасия, , 13:52 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) 15 декабря произошёл пожар, в результате которого получили травмы два человека.

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, возгорание произошло при обслуживании тепловоза ООО «Локомотивное депо «Промышленный транспорт».

Один из пострадавших работников предприятия скончался, второй находится в больнице. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

По данному факту проводит проверку Абаканская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар по повышенному рангу произошёл на территории разреза «Черногорский».

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