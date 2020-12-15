Джакарта, , 13:51 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей заявили, что 363 медицинских работника скончались от коронавируса, сообщает Kompas.

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«С марта по середину декабря 2020 года в результате COVID-19 скончались 363 медицинских работника, в том числе 202 врача, 15 стоматологов и 146 медсестер», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

В Индонезии общественность и руководителей регионов призвали избегать массовое скопление людей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно министерству здравоохранения Индонезии, за сутки в стране выявили 6120 новых случаев заражения коронавирусом.

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