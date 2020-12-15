Улан-Удэ, , 13:41 — REGNUM Верховный суд Бурятии отменил постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ, касающегося проведения вечеринки в гриль-баре «Фабрика» в условиях ограничительных мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

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Ранее райсуд прекратил дело из-за отсутствия состава административного правонарушения. Глава региона Алексей Цыденовназвал заключение «вызывающе циничным», призвав подключить к делу прокуратуру.

«Основанием отмены судебного постановления явились допущенные судом существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ, которые не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело», — отметили в Верховном суде.

Дело отправлено на новое рассмотрение в районный суд.

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