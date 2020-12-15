Уфа, , 13:20 — REGNUM Проверки всех специализированных социальных учреждений Башкирии с круглосуточным пребыванием людей поручил провести прокурор республики Владимир Ведерников. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, прокурор региона выехал в Абзелиловский район на место сгоревшего дома милосердия в деревне Ишбулдино. Он осмотрел место трагедии и провел встречу с сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов.

Сообщается, что Ведерников поручил прокурорам районов и городов проверить все специализированные социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а по завершении проверок дать оценку законности работы этих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в доме милосердия в Ишбулдино погибли 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии хозяйку дома престарелых задержали после смертельного пожара