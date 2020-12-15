Горячий Ключ, Краснодарский край, , 13:10 — REGNUM Уголовное дело в отношении пятерых сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу, иных должностных лиц, а также четырех местных жителей возбуждено в Краснодарском крае, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Фигуранты дела подозреваются в получении взяток в крупном размере и в посредничестве при передаче взяток.

Как полагает следствие, в 2018 году сотрудники полиции создали преступную группу для получения взяток от водителей, в группу вошли также знакомые полицейских. Группа действовала по специально разработанному плану. Посредники на автодороге, ведущей на Черноморское побережье вблизи села Хребтового, скрытно фиксировали посредством фото и видео техники нарушения правил дорожного движения, которые допускали водители. Затем сотрудники полиции во время дежурства осуществляли остановку данных транспортных средств. Зная о нарушениях, совершенных водителями, сотрудники ДПС предлагали передать им взятки. Деньги перечислялись на банковскую карту одного из посредников, а затем распределялись между участниками. По подсчётам следователей, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.

Накануне, 14 декабря оперативники ОРЧ (СБ) ГУ МВД и следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых — всего было проведено 17 обысков, изъята компьютерная техника, средства связи, записывающие устройства, а также интересующая следствие документация. В настоящее время следователь проводит необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года СК провёл задержание 15 участников преступного сообщества, в том числе начальника ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю, начальника отдела МВД России по Успенскому району, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району, начальника ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району. Все они арестованы.