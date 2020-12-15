Уфа, , 13:13 — REGNUM Руководителя дома престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, 11 постояльцев которого погибли при пожаре, задержали. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 43-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В ближайшее время будет решён вопрос о заключении задержанной под стражу. Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате пожара в доме милосердия погибли 11 постояльцев: четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Это жители Белорецкого и Абзелиловского районов Башкирии, а также два жителя Челябинской области.

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