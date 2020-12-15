Кацина, Нигерия, , 13:06 — REGNUM 333 мальчика всё ещё числятся пропавшими без вести после нападения на школу-интернат в штате Кацина. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил Нигерии.

В соответствии с заявлением, к похищению школьников более вероятно причастны «обычные преступники», чем исламисты.

Около 800 детей обучались в государственной средней школе для мальчиков в городе Канкара, однако более половины из них были похищены неизвестными в пятницу, 11 декабря. По имевшимся ранее данным, число похищенных детей составляло 54, однако позднее выяснилось, что пропавшими без вести числятся 400 человек.

«Мы увеличили военное присутствие во всем этом районе, и у нас есть некоторая добровольческая информация о них (преступниках)», — сказал представитель армии генерал-майор Джон Эненче.

Ранее пресс-секретарь президента Нигерии Гарба Шеху заявил, что, по его мнению, до сих пор удерживаются только десять детей. Многие, возможно, просто сбежали.

Генерал-майор Эненче сообщил, что многие ученики «сбежали из школы в окрестности. Очевидно, бандиты нагнали и похитили некоторых из них».

Вооруженные группы часто похищают людей с целью получения выкупа на северо-западе Нигерии. Но до сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение и не потребовала выкупа.

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