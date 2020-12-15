Сочи, Краснодарский край, , 12:52 — REGNUM Обвинительное заключение по коррупционному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Сочи утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба Генпрокуратуры.

По делу проходят четверо фигурантов — трое экс-сотрудников администрации города-курорта Сочи обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), также по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») проходит местный адвокат.

По версии следствия, в 2015—2018 годах бывшие первый заместитель главы Сочи, заместитель главы города, заместитель начальника правового управления администрации города, а также адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей взятки в особо крупном размере за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

Общая сумма взяток следствием оценивается в 120 млн рублей. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.