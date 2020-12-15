Чапаевск, Самарская область, , 12:44 — REGNUM Проверку по факту смерти 9-летнего мальчика организовала прокуратура Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, в Чапаевске ребенок во время игры в футбол получил травму и был доставлен в больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

По предварительной информации, ребенок ударился головой о скамейку, и тренер отправил мальчика домой.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры контролируют проведение доследственной проверки по данному факту.

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