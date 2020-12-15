Париж, , 12:53 — REGNUM Двое неизвестных ворвались в салон ювелирных изделий в Париже, украли из него украшения стоимостью в 250 тысяч евро и сбежали с места преступления на мотоцикле. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Le Figaro.

Грабители ворвались в магазин недалеко от Триумфальной арки, разбив стекло ножом, взяли ювелирные украшения и часы. Один из сотрудников магазина, менеджер, получил небольшое ранение. Прокуратура Парижа уже начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже взломали и обокрали неизвестные. Украденные из квартиры, расположенной близ элитного столичного района Елисейских Полей, сумки, драгоценные украшения и меховые изделия оцениваются в 600 тысяч евро.

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