Новочебоксарск, Чувашия, , 12:34 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Новочебоксарске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, 7 декабря из неустановленного источника произошел выброс вредных веществ в атмосферу. В прокуратуре отмечают, что лабораторные исследования показали «превышение в атмосферном воздухе концентрации хлора и гидрохлорида в 1,5 раза, что привело к загрязнению и ухудшению качественного состава воздуха».

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В настоящее время устанавливается подозреваемый в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на запах хлора в Новочебоксарске начали поступать от жителей 7 декабря. Замглавы ГКЧС Чувашии Николай Иванов тогда заявлял, что лаборатория Федерального медико-биологического агентства зафиксировала «незначительное, но всё же превышение концентрации хлора в воздухе», но угрозы здоровью «это явление не представляло».

Напомним, 11 ноября 2020 года под Новочебоксарском на дороге разлился гидрохлорид, в результате на месте происшествия образовалось облако. Установлено предполагаемое транспортное средство, из цистерны которой могло пролиться вещество.

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