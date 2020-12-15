Кострома, , 12:31 — REGNUM Администрация города Костромы отрицает нарушения в заключении муниципальных контрактов на экспертизу проекта и сметы капитального ремонта моста через Волгу — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мост в Костроме

По информации мэрии, проект капремонта прошёл государственную экспертизу «в соответствии с действующим законодательством». Проверку проектной документации и достоверности сметной стоимости проводила ГАУ «Костромагосэкспертиза».

"Это единственное учреждение в регионе, имеющее право на проведение государственной экспертизы. В ходе проектирования капремонта и оплаты выполненных работ соблюдалась все требования действующего законодательства. Замечаний со стороны контролирующих органов как в процессе прохождения экспертизы, так и во время самого капитального ремонта не направлялось», — сообщили в администрации Костромы.

Также в администрации отметили, что госэкспертиза федерального уровня требуется при строительстве и реконструкции мостов, но не при выполнении работ по капитальному ремонту.

Напомним, 14 декабря СУ СКР по Костромской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) на основании материалов, предоставленных прокуратурой и ФСБ. По данным следствия, с 2016 по 2019 годы костромская администрация неправомерно заключала муниципальные контракты на экспертизу проекта и сметы капитального ремонта моста через Волгу, в результате чего были неправомерно израсходованы 7,9 млн бюджетных рублей.

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