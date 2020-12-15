Ярославль, , 12:23 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки от коронавируса умерли ещё четыре человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Умерли женщины 1939 и 1989 годов рождения, мужчины 1938 и 1958 годов рождения. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 188 человек. Выздоровели ещё 114 человека.

Общее количество умерших в Ярославской области составило 122 человека.

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