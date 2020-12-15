Уфа, , 12:18 — REGNUM Сгоревшее здание дома милосердия, при пожаре в котором погибли 11 человек, не было предназначено для круглосуточного пребывания людей, тем более пожилого возраста. Об этом 15 декабря сообщил председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев журналистам ИА «Башинформ».

По его словам, причины произошедшего установят следователи, но уже и так понятно, что возгорание произошло из-за несоблюдения простейших норм безопасности. При этом даже и говорить не приходится про разрешительные документы, добавил он.

Отмечается, что ранее после общественного резонанса в связи с ситуацией в частном пансионате для пожилых граждан «Моя семья» госсобрание Башкирии предложило ввести на территории России лицензирование частных домов престарелых. Поправки в Федеральный закон уже переданы в Совет законодателей при Федеральном Собрании.

Сообщается, что сейчас большое количество подобных учреждений осуществляют свою работу «в тени». При этом контролю подлежат лишь те учреждения, которые добровольно вошли в реестр поставщиков социальных услуг. Но таких организаций меньшинство. Поэтому нужно быстрее вносить изменения в законодательство, поскольку государство должно взять эту ситуацию под контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что житель Уфы взял в аренду двухэтажный коттедж в поселке 8 Марта и организовал в нем частный пансионат, в котором предоставлялись услуги по содержанию и уходу за пожилыми гражданами и инвалидами. Это помещение не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. По информации СМИ, в этом учреждении грубо относились к постояльцам, кроме этого в нем были проблемы с обеспечением их постельными принадлежностями и питанием.

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