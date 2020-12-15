Всеволожск, Ленинградская область, , 12:21 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали жителя Ростовской области, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении двоих девочек. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о нападении на одну из пострадавших поступило в отдел полиции Всеволожского района 11 декабря 2020 года. По словам 73-летней пенсионерки, в подъезде дома по улице Красноборской неизвестный совершил преступные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней внучки. На следующий день в полицию поступило аналогичное заявление от 41-летней женщины: от действий неизвестного пострадала ее 9-летняя дочь.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). А уже 14 декабря оперативниками угрозыска Всеволожского района у дома 22 по улице Красноборской в деревне Лесколово по подозрению в совершении перечисленных преступлений задержали 39-летнего жителя Ростовской области.

Как оказалось, он проживает в одном подъезде с одной из своих малолетних жертв.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. Ему грозит длительный срок лишения свободы.