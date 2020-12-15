Гатчина, Ленинградская область, , 12:06 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля православного храма, избили его и ограбили. Об этом преступлении 15 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на настоятеля храма произошло утром во вторник. Около 10:00 часов утра в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные проникли в частный дом его родственника — настоятеля храма.

«По словам заявителя, злоумышленники избили мужчину, надели на него наручники и, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Пострадавшего мужчину осматривают медики. Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, по данным ряда СМИ, потерпевший — протоиерей Владимир Феер. По предварительной информации, у него было похищено около 290 тысяч рублей.