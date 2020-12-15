Кызыл, , 11:58 — REGNUM В Туве нашли объявленного ранее в розыск 13-летнего воспитанника кадетского корпуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, мальчик самовольно ушёл из учебного заведения 11 декабря и не вернулся.

После обращению в полицию были начаты поиски. Правоохранители, спасатели, а также сотрудники интерната проверили подъезды и дворы в Кызыле. Однако нашли его спустя двое суток в селе Дурген Тандинского района в доме родственников.

Выяснилось, что подросток пешком дошёл до дороги «Кызыл-Эрзин», откуда намеревался сесть на попутную машину и добраться до родственников. Однако по пути он замёрз, поэтому зашёл в чабанскую стоянку, где его приютил пожилой мужчина. У него мальчик провёл две ночи.

13 декабря сын чабана отвёз кадета обратно в город, откуда отправил на такси к родственникам в село Дурген.

«Сотрудники полиции установили, что в период отсутствия каких-либо преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — отметили в ведомстве.

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