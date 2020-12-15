Аддис-Абеба, , 12:17 — REGNUM Супруга дипломата из Намибии, в настоящее время работающего в дипломатическом представительстве страны в Эфиопии, предположительно, убила двух своих малолетних детей и предприняла попытку убить третьего ребёнка. Об этом сообщает газета The Namibian со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.

В соответствии с заявлением, инцидент произошел в столице Эфиопии, Аддис-Абебе.

Третий ребёнок находится на лечении в больнице, говорится в заявлении Нетумбо Нанди-Ндаитва.

В своем заявлении Нанди-Ндаитва, который также является министром международных отношений, призвал намибийцев предоставить семье посла право на личную жизнь.

В заявлении не указывается, производились ли какие-либо аресты после произошедшего.