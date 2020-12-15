Белгород, , 11:56 — REGNUM Пассажирский поезд №99 сообщением Москва — Белгород остановился на станции Солнцево в Курской области 15 декабря в 07:23, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. Вечером 14 декабря на станции задержались ещё два белгородских состава.

Поезда останавливались из-за погодных условий. Пассажирский поезд №99 задержался на 1 час 26 минут, на график движения других составов остановка не повлияла, заверили в ЮВЖД.

14 декабря в 17:35 на станции Солнцево вынужденно остановился на четыре часа 10 минут электропоезд №746 «Ласточка» сообщением Белгород — Москва. В этот же день был задержан пригородный электропоезд №6226 сообщением Белгород — Ржава, электричка ждала отправления один час пять минут.