Ижевск, , 11:22 — REGNUM В Ижевске в лесополосе на улице Бабушкина была задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков 19-летняя ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе личного досмотра в сумке задержанной были обнаружены 25 свёртков с наркотическим средством синтетического происхождения.

Установлено, что девушка является закладчицей интернет-магазина, она забрала запрещенные вещества в лесу с целью их дальнейшего сбыта.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Девушка водворена в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее недалеко от центрального автовокзала Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны двое местных жителей 1997 года рождения. В рюкзаке одного из задержанных в ходе личного досмотра полицейские обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом общей массой более 1,5 кг.

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