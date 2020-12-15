Стокгольм, , 11:35 — REGNUM На прошлой неделе коечный фонд реанимационных отделений в столице Швеции был заполнен на 99%. Однако, как сообщают журналисты Dagens Nyheter, 12 декабря перегруженность столичных палат интенсивной терапии была рекордной: пациентами были заняты 164 из 162 мест.

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По словам главы реанимационного отделения Каролинской больницы Бьорна Перссона, высокая заполняемость отделения интенсивной терапии является исключительной. Врач отметил, что нынешняя ситуация гораздо хуже, чем была этой весной.

«Я никогда не сталкивался с такой высокой загруженностью на региональном уровне», — заявил Перссон.

Напомним, что ранее в департаменте здравоохранения Стокгольмского региона сообщали, что у более половины пациентов, проходящих лечение в реанимации, обнаружен COVID-19.

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