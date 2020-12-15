Кемерово, , 11:09 — REGNUM Студентов и преподавателей Кузбасского государственного технического университета сегодня, 15 декабря, пришлось эвакуировать. Силовики получили сигнал об опасном предмете.

Позже выяснилось, что в здании была найдена бесхозная сумка.

«Кто-то оставил в холле сумку, — пишет портал VSE42.Ru со ссылкой на свой источник в вузе. — Позже выяснилось, что в сумке находились спортивные вещи, забытые кем-то из студентов».

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожара или учений в здании не было.