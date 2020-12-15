Ярославль, , 10:45 — REGNUM В ярославском аквапарке «Тропический остров» прошли роды. Об этом сообщает ГТРК «Ярославия».

Аквапарк в Ярославле Aquapark76.ru

Жительница соседней Костромы приехала в аквапарк на последнем месяце беременности, уточняет KOSTROMA.TODAY. Вместе с ней был муж и две дочки. Прямо в аквапарке у женщины начались схватки. Сотрудники заведения вызвали скорую, но приезда врачей женщина не дождалась. Роды приняла фельдшер аквапарка.

После этого Скорая помощь перевезла маму и ребенка в больницу. Родилась девочка, которую назвали Алисой. Аквапарк подарил костромичке пожизненный сертификат на посещение.