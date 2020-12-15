Якутск, , 10:49 — REGNUM В Якутии с утра 15 декабря пожарные тушат огонь на складах алкогольной продукции торгового дома «Исток». Пожару присвоен повышенный ранг сложности — третий. Огонь распространился на площади 450 кв. метров.

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Возгорание локализовано, работа пожарных осложняется сильным задымлением и экстремально низкими температурами воздуха.

«Пожар распространился на большую площадь, вышел на кровлю торгового дома. Есть угроза распространения огня на соседние здания», — сказали в МЧС республики.

В тушении задействован якутский пожарно-спасательный гарнизон: 45 человек личного состава, девять отделений на основных пожарных автомобилях, пишет News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, категорию пожарного риска, которая будет индивидуальной для каждого объекта, начнут с января 2021 года присваивать всем российским зданиям. Об этом 15 декабря сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.