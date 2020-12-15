Уфа, , 10:47 — REGNUM Очевидец пожара в доме престарелых в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, рассказал, как были спасены три постояльца. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба передачи «Честно говоря».

По словам местной жительницы, она заметила, что из веранды дома пошел дым. Пока женщина одевалась, огонь за пять минут перекинулся на все строение. В это время сотрудница пансионата вытаскивала одного из постояльцев.

По её словам, когда сотрудница открыла дверь, то огонь в доме полыхнул. Потом сотрудница открыла окно, около которого стояли два постояльца. При этом женщина звала на помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сгорел частный дом милосердия. 11 человек погибли, пятерым удалось спастись.

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