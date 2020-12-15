Джидинский район, Бурятия, , 10:42 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии вынесен приговор в отношении местной жительницы, чей пятилетний ребёнок ранее погиб от удара током. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

По версии обвинения, в апреле 2020 года подсудимая самовольно подключила свой дом к электросети, набросив телефонный кабель на провода, присоединив к нему неизолированный алюминиевый провод.

«В августе текущего года 5-летний ребенок осужденной задел алюминиевую проволоку и получил поражение техническим электричеством. В больнице мальчик скончался», — отметили в ведомстве.

По итогам заседания судья признал женщину виновной. Однако учитывая наличие у неё малолетнего ребёнка, подсудимая приговорена к 1 году лишения свободы условно.

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