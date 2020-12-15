Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области пресечена деятельность двух межрегиональных преступных групп, занимающихся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, теневые финансисты обналичили несколько миллиардов рублей.

Предположительно, участники банд занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, пишет ТАСС. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, в том числе организаторов преступной деятельности.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Проведено несколько десятков обысков, в ходе которых были найдены вещественные доказательства незаконной деятельности.