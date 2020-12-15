Киев, , 10:29 — REGNUM В трёх областях Украины без света остались 234 населённых пункта. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 234 населённых пункта в трёх областях, а именно: Черниговская — 204, Сумская — 23 и Киевская — семь», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ликвидацией последствий непогоды занимаются ремонтные бригады облэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях Украины без света остались 173 населённых пункта.

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