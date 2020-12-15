Москва, , 10:24 — REGNUM Сбой произошёл в работе телекоммуникационной компании «Ростелеком». Об этом свидетельствуют данные за 15 декабря на портале Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей.

Количество жалоб стало стремительно расти в утренние часы, пик пришёлся на 09:49 мск. В этот момент о сбое сообщили сразу около 300 пользователей. В подавляющем большинстве случаев (94%) люди не смогли войти в интернет.

Сообщения о сбоях поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Омска и других городов.

Напомним, среди предоставляемых «Ростелекомом» услуг: телефонная и сотовая связь, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря масштабный сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube и интернет-сервисов Google.

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