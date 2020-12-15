Уфа, , 10:16 — REGNUM Сотрудники полиции в Башкирии изымают документы у владелицы сгоревшего дома милосердия, в котором погибли 11 постояльцев. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время следователи осматривают место происшествия. Планируется назначить ряд экспертиз, которые установят причины смерти постояльцев, а также причины пожара.

Сообщается, что следователи допрашивают очевидцев и истребуют документацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте трагедии создан оперативный штаб для координации действий сотрудников правоохранительных и спасательных служб.

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