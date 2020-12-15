Соледар, ДНР, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 15 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили восемь гранат из гранатомётов РПГ. На донецком направлении зафиксировано использование гранатомётов АГС и стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Минеральное, Яковлевка, Весёлое», — сказано в сообщении.

Всего по территории ДНР было выпущено 19 единиц боеприпасов. Жертв среди мирного населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли окраину Горловки.

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