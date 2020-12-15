Соледар, ДНР, 15 декабря 2020, 10:16 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 15 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили восемь гранат из гранатомётов РПГ. На донецком направлении зафиксировано использование гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Всего по территории ДНР было выпущено 19 единиц боеприпасов. Жертв среди мирного населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли окраину Горловки.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ второй раз за сутки атаковали Горловку