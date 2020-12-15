Киев, , 10:02 — REGNUM Украина трещит как лоскутное одеяло. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.

По её словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда представляют собой «свет погасшей звезды».

«[Звезде] ещё кажется, что она горит, летят лучи, кто-то загадывает желания, а она уже взорвалась, всё, её нет», — считает Лукаш.

Экс-чиновник отметила, что в результате правления Зеленского Украина превратилась в лоскутное одеяло, которое трещит по швам.

«Страна сейчас трещит как лоскутное одеяло и доказательством тому являются голосования людей на местных выборах — победили региональные проекты… Это значит, мы вступаем в эпоху феодализации» — сказала бывший министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии, в ходе которого обсуждались пути выхода из конституционного кризиса в стране.

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