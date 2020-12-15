Киев, 15 декабря 2020, 10:02 — REGNUM Украина трещит как лоскутное одеяло. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.
По её словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда представляют собой «свет погасшей звезды».
Экс-чиновник отметила, что в результате правления Зеленского Украина превратилась в лоскутное одеяло, которое трещит по швам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии, в ходе которого обсуждались пути выхода из конституционного кризиса в стране.
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