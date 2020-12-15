Чита, , 09:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 464 человека, причём 260 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 414 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 109 (-10 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 51 (-7 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 21 036 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+384 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье общее число жертв COVID-19 превысило 400 человек