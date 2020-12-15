Пермь, , 09:47 — REGNUM В спорткомплексе Перми «Олимпия» утром 15 декабря пожар. До приезда пожарных эвакуировали 70 человек, в том числе 28 детей, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация в диспетчерский центр о ЧП поступила в 10:20 по местному времени (08:20 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под крыши здания.

«Очаг пожара обнаружен, горел теплоизоляционный материал на площади три квадратных метра», — сказали в ведомстве.

В тушении возгорания участвовали 42 человека и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара.