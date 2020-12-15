Октябрьский район, , 09:47 — REGNUM В Ростовской области два человека погибли при столкновении автомобиля с деревом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла примерно в 22:30 мск 14 декабря в посёлке Каменоломни Октябрьского района. Предположительно, водитель Hyundai Solaris, не справившись с управлением, съехала с дороги, затем иномарка столкнулась с деревом.

В результате ДТП на месте происшествия скончались двое — водитель и пассажир. Начато расследование причин и обстоятельств аварии.