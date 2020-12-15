Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области пресечён крупный канал сбыта наркотиков. По данным следствия, подозреваемый организовал нарколабораторию, где «в промышленных масштабах выращивал коноплю», сообщает УМВД по региону.

В поле зрения силовиков попал 39-летний мужчина. По версии полиции, он приобрёл два дома в одном из сёл Ульяновского района, один из которых оборудовал под теплицу для выращивания конопли, а в другом сушил и фасовал растения для сбыта клиентам бесконтактным способом. В ведомстве отмечают, что растения выращивались «в промышленных масштабах».

В ходе обыска правоохранители изъяли 75 кустов травы, 6 кг зелья и 200 пакетов с растительным наркотиком, готовых к продаже. Злоумышленник задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» регионального УМВД.

Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала года изъято из незаконного оборота около 43 кг наркотиков, что составляет более 130 тыс. разовых доз. Стоимость нелегального товара оценивается в 66 млн рублей. Также ликвидировано девять наркопритонов, перекрыто семь каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ из Москвы, Самарской области и Татарии.