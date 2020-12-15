Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:31 — REGNUM В Туве правоохранители пресекли перевозку очередной крупной партии нелегального алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 12 декабря инспекторы ГИБДД остановили грузовик, направлявшийся из Кызыла в Барун-Хемчикский район.

В кабине находились двое мужчин, в том числе 36-летний водитель. В грузовом отсеке под мешками кормовой смеси лежали спрятанные картонные коробки, в которых оказались 80 пятилитровых канистр, наполненных спиртсодержащей жидкостью.

«В остальных коробках правоохранители обнаружили 200 бутылок водочной продукции с торговым наименованием «FINSKY ICE VODKA» без акцизных марок, подтверждающих легальность их производства. Всего из незаконного оборота сотрудниками ГИБДД изъято полтонны контрафактного груза», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается о привлечении владельца груза к ответственности. Проверка продолжается.

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