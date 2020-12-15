Брянск, , 09:27 — REGNUM Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома в Фокинском районе Брянска. Ребёнок скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщение о гибели ребёнка поступило в правоохранительные органы вечером 13 декабря. Девочка выпала из окна квартиры, где проживала. Следователи осмотрели место происшествия, условия проживания ребёнка, опрошены свидетели и очевидцы.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено уголовное дело.