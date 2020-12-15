Кейптаун, , 09:30 — REGNUM Департамент образования Северо-Западной провинции ЮАР расследует, каким образом была одобрена поездка для учеников выпускного класса, в результате которой погибло трое человек. Об этом сообщает ВВС Swahili.

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Ученики, сдавшие выпускные экзамены в средней школе Ретусегиле, возвращались из поездки в район Бритс, когда их автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Трое школьников погибли на месте, ещё семеро получили ранения и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. По сообщениям журналистов, школьники отправились в поездку, чтобы отпраздновать окончание экзаменов по математике.

Выпускные экзамены в ЮАР сдаются учащимися 12-го класса в ознаменование окончания средней школы.

В ЮАР школьные поездки были запрещены в рамках мер по борьбе с распространения коронавирусом, и только образовательные поездки должны были быть одобрены департаментом образования, передаёт местная корпорация вещания SABC.