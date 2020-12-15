Майминский район, Алтай, , 09:16 — REGNUM Жители села Майма в Республике Алтай с населением почти 18 тыс. человек остались без воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 14 декабря произошёл прорыв трубы центрального водоснабжения в ходе работ по реконструкции.

В результате на большей части села холодное водоснабжение было нарушено. Ремонтники начали ликвидировать последствия аварии.

«Ориентировочное время восстановления водоснабжения 22 часа. Организован подвоз воды в котельные, чтобы не допустить размораживания систем теплоснабжения», — отметили в управлении.

К 15 декабря водоснабжение восстановлено.