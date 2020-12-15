Стокгольм, , 09:22 — REGNUM Концертная ночь на юге острова Готланд, расположенного в Балтийском море, превратилась в грандиозное мероприятие, в результате которого коронавирусной инфекцией заразились 29 человек, а один из участников вечеринки впоследствии скончался от COVID-19. Об этом сообщила газета Expressen.

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В южной части острова в городе Бургсвик расположен ресторан Fiket, в котором регулярно проводятся вечера, сопровождаемые живой музыкой. В один из пятничных вечеров под конец октября игру местной кавер-группы собрались послушать 32 человека.

Журналисты подчеркивают, что столики в ресторане были расставлены с соблюдением социальной дистанции, а количество посетителей не превышало предельное число в 50 человек. Однако все находившиеся в тот день в ресторане в скором времени заразились коронавирусом, включая персонал и музыкантов. Два человека, у которых коронавирус после посещения ресторана обнаружен не был, заразились им ещё весной.

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