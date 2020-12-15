Красноярск, , 09:13 — REGNUM Полиция выясняет обстоятельства происшествия в подъезде дома в Свердловском районе Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM 15 декабря в ГУ МВД России по Красноярскому краю, вечером 14 декабря очевидец рассказал полицейским о том, что в подъезде жилого дома в микрорайоне «Белые росы» неизвестный мужчина несколько раз ударил девушку, а затем скрылся.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, но заявлений в полицию от неё не поступало, подчеркнули в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, устанавливается личность напавшего.

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