Хмельницкий, Украина, , 09:11 — REGNUM В Хмельницкой области Украины спецназ взял штурмом дом, в котором забаррикадировался психически нездоровый мужчина с оружием. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

«Бойцы спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области успешно и без единого выстрела провели спецоперацию по разоружению и задержанию психически больного мужчины, угрожавшего ружьём врачам и правоохранителям», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 39-летний мужчина с психическими отклонениями должен был пройти лечение, однако на приезд медиков отреагировал агрессивно, открыв огонь из ружья.

На место происшествия приехала полиция и спецназ, которые около трёх часов вели переговоры с подозреваемым, в ходе которых пациент около 20 раз пытался подстрелить правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать в кафе гранату. В ходе обыска у задержанного не выявили никаких взрывных устройств.

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