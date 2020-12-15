Уфа, , 08:57 — REGNUM Режим ЧС введен в Абзелиловском районе Башкирии после пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров, который выехал на место пожара, возглавит деятельность оперативного штаба и проведет заседание госкомитета региона по ЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в бревенчатом доме 1960-х годов постройки. Во время пожара удалось вывести из огня пятерых человек.

По данным некоторых СМИ, пятым спасенным является несовершеннолетняя дочь сиделки. По предварительным данным, девочка осталась на ночлег в доме престарелых вместе с матерью.

В Абзелиловском районе введён режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате пожара здании были найдены тела семерых мужчин и четырех женщин. При этом удалось спастись трем мужчина и одной женщине (сотруднице).

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